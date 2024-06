Elf Tonnen Müll und vier Leichen: Frühjahrsputz am weltweit höchsten Müllhaufen

Jedes Jahr, wenn selbst am höchsten Punkt der Erde, am 8.848 Meter hohen Mount Everest, die Temperaturen wärmer werden und auf minus 19 Grad Celsius steigen, wird am "höchsten Müllhaufen" der Welt sauber gemacht, wie Medien gerne schreiben.

Leere Sauerstoffflaschen, Schlafsäcke, alte Zelte, Kleidungsstücke, Essensverpackungen, Kocher, leere Wasserflaschen, Bierdosen, ja sogar Fäkalien: Der Abfall einer ganzen Saison muss entsorgt werden.