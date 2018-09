Im deutschen Mordfall Peggy hat es ein Teilgeständnis gegeben. Ein 41 Jahre alter Mann habe zugegeben, die Leiche des neunjährigen Mädchens im Jahr 2001 in ein Waldstück in Thüringen gebracht zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Bayreuth mit.

"Die Ermittlungen schreiten voran", sagte Staatsanwalt Daniel Götz.