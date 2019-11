Mordanklage gegen Raser: Dashcam als Beweismittel

Mit mehr als Tempo 100 kam es auf der Fürstenriederstraße zu dem tödlichen Unfall. An der Kreuzung Aindorfer Straße wollten vier Jugendliche die Fahrbahn bei Grünlicht überqueren. Der 14-Jährige wurde dabei tödlich verletzt.

Der Unfalllenker setzte seine Fahrt fort, ein Kleinwagen, der ihm ausweichen wollte, prallte gegen eine Litfaßsäule. Am Ende der wilden Verfolgungsjagd, an der zuletzt 15 Polizeiautos beteiligt waren, wurde der humpelnde und blutende Mann, der die letzten zwei Kilometer seiner Flucht zu Fuß zurücklegte, kurz nach Mitternacht bei einem Park festgenommen. Den Sonntag musste er kurzfristig „und zu seinem eigenen Schutz“ in der Psychiatrie verbringen.

In den sozialen Medien wurde die Polizeiaktion auch kritisiert, die Beamten hätten den flüchtigen Fahrer „gehetzt“, was die Polizei zurückweist.

Mit dem Fall müssen sich jetzt die Gerichte befassen. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann nannte den Mordvorwurf gerechtfertigt.