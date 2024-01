Entführt und gestorben

Die Ehefrau des damaligen Stellvertreters von Medien-Tycoon Rupert Murdoch war am 29. Dezember 1969 von zwei Brüdern entführt worden und vermutlich kurz danach gestorben. 1970 wurden die Täter, die eine Million Pfund Lösegeld gefordert hatten, in einem der ersten Mordprozesse ohne Leiche in Großbritannien zu lebenslanger Haft verurteilt. Einer der Brüder starb in Haft, der andere wurde nach der Entlassung in sein Heimatland Trinidad und Tobago abgeschoben.

Details bekannt

Die Familie hatte dem heute 75-Jährigen im Herbst 2023 ebenfalls 40.000 Pfund für Hinweise auf den Ort der Leiche geboten. Der Mann lehnte ab - aber nannte freiwillig erstmals Details, nach eigenen Angaben wegen schlechten Gewissens. Demnach sei die 55-jährige Frau plötzlich kollabiert. In Panik hätten die Männer sie dann auf dem Grundstück begraben. Damit der Täter nach Großbritannien zurückkehren dürfte, müsste die Regierung aber seine Ausweisung aufheben.

