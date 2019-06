Mord an Politiker: Merkel hofft auf baldige Klärung

Im Fall des erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke will sich die deutsche Regierung nicht an Spekulationen beteiligen. "Wir sollten die Ermittlungen jetzt nicht mit Spekulationen begleiten", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

Zudem sei "in dieser Phase eine politische Einschätzung nicht das, was man braucht". Bundeskanzlerin Angela Merkel hoffe, "dass man so bald wie möglich klärt, wer Herrn Lübcke erschoss und warum". Auch ein Sprecher des Innenministeriums mahnte, nun zunächst die Ermittlungsergebnisse abzuwarten.