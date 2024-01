Mord an Joggerin: Cold Case in Frankreich nach 15 Jahren gelöst

Nach mehr als 15 Jahren ist in Frankreich der Mord an einer Joggerin vermutlich aufgeklärt worden. Ein Tatverdächtiger wurde am Samstag einer Untersuchungsrichterin vorgeführt und in der Folge in U-Haft genommen, wie die Staatsanwaltschaft der Pariser Vorstadt Nanterre am Samstag mitteilte.

Auf die Spur des zum Tatzeitpunkt 18-Jährigen kamen die auf Cold Cases spezialisierten Ermittler durch eine neue Auswertung von DNA-Spuren auf dem Autoschlüssel des Opfers.