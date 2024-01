Mann erschoss Supermarkt-Mitarbeiterin und beging Suizid

Eine 38 Jahre alte Angestellte ist in einem Supermarkt in Mörfelden-Walldorf im Süden des deutschen Bundeslands Hessen erschossen worden. Der 48 Jahre alte mutmaßliche Täter habe danach am Montagabend Selbstmord begangen, teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Polizei mit. Der Mann habe den Discounter gegen 19.15 Uhr betreten und mehrfach gezielt auf die Frau geschossen, hieß es. Die Frau sei am Tatort ihren Verletzungen erlegen.