Mitarbeiter von US-Abgeordneten mit Baseballschläger attackiert

Mit einem Baseballschläger bewaffnet soll ein Mann in das Wahlkreisbüro eines US-Abgeordneten im US-Staat Virginia eingedrungen sein und zwei seiner Mitarbeiter krankenhausreif geschlagen haben. Der 73-jährige Demokrat Gerry Connolly, der dem US-Repräsentantenhaus in Washington angehört, teilte mit, der Mann habe sich Montagfrüh in dem Büro in Fairfax zuerst nach ihm erkundigt, bevor er auf die beiden Mitarbeiter losgegangen sei. Er befinde sich nun in Polizeigewahrsam.

Ins Spital eingeliefert

Die beiden Mitarbeiter seien mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. "Der Gedanke, dass jemand die örtliche Erreichbarkeit meiner Mitarbeiter ausnutzt, um eine Gewalttat zu begehen, ist skrupellos und niederschmetternd", sagte Connolly.

Drohungen gegen Politiker, ihre Familienmitglieder oder Mitarbeiter nehmen in den USA schon seit einiger Zeit zu. Im November, wenige Tage vor den Parlamentswahlen in den USA, war etwa der Ehemann der Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi im Haus des Paars angegriffen und schwer verletzt worden.