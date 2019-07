Mit T-Shirt in der Arktis? Aktuell kein Problem

Im Juli kann es auch schon mal bis zu zehn Grad bekommen. Die Temperaturen, die Meterologen in den letzten Tagen nun dort gemessen haben, sind aber noch nie zuvor da gewesen. Normalerweise erwärmt sich die Luft in der hohen Arktis zu dieser Jahreszeit im Schnitt auf nicht mehr als 3,4 Grad. Vergangenen Sonntag kletterte der Thermometer auf 21 Grad Celsuis. Und das an einem Ort, weniger als 900 Kilometer vom Nordpol entfernt.

Eine solche "arktische Hitzewelle" habe es in der Region in dieser ausgeprägten Form noch nicht gegeben, zitiert die AFP David Philips, den Chef-Metereologen im kanadischen Umweltministerium.

Mit dem Spitzenwert vom Sonntag war es in Alert übrigens sogar wärmer als in Teilen Europas. In Berlin etwa lagen die Tageswerte am 15. Juli ebenfalls nur bei 18 bis 22 Grad.

Der gesamte Norden des Amerikas erlebt derzeit eine Rekord-Hitzewelle. Die Daten aus Alert sind nur die letzte Anomalie einer schon jetzt langen und ungewöhnlich heißen arktischen Sommersaison.