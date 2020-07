Mit Kettensäge zerstückelte Leiche in New Yorker Wohnung gefunden

Eine aller Voraussicht nach mit einer Kettensäge zerstückelte Leiche ist in einer Wohnung in New York entdeckt worden.

Der Leichnam eines 33 Jahre alten Technologie-Unternehmers sei von dessen Schwester in der Wohnung des Mannes im Süden von Manhattan gefunden worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Kettensäge lag per Kabel mit einer Steckdose verbunden in der Nähe der Leiche (Bild ist ein Symbolbild). Die Hintergründe der Tat waren Mittwochabend noch völlig unklar.