Missbrauchs-Gipfel im Vatikan: "Echte Wende" nicht in Sicht

Keine Anzeigepflicht

Verbände von Missbrauchsopfern fordern seit Jahren eine Anzeigepflicht für Kirchenmänner bei der Justiz des jeweiligen Staates. Diese müsste für Bischöfe, Seelsorger und Kirchenmitarbeiter gelten.

Aufgrund der fehlenden Anzeigepflicht im Vatikan, so die Kritik, haben sich viele Bischöfe ihrer Verantwortung entzogen. Sie werfen dem Vatikan vor, dass deswegen "unzählige Missbrauchsfälle" weltweit bisher nicht ans Licht gekommen seien. Bisher hätte die Kirche den Schutz der Institution meist über den Schutz der Kinder und Opfer gestellt.

Das Problem ist, dass nicht alle hochrangigen Geistlichen die Linie der Bischöfe aus europäischen Ländern und der USA vertreten. Die vorherrschende Ansicht sei, berichtet ein Vatikan-Insider, die Strafen verhältnismäßig und nicht auf Druck der Öffentlichkeit gegen die angeklagten Priester zu verhängen.

Viele Fälle in Europa und USA

"Auch wenn Afrika und andere Regionen der Dritten Welt oft in Frage gestellt werden, ist die Erste Welt selbst voller düsterer Fälle. Sie reichen in die 1990-Jahre zurück und spielten sich von Detroit bis Warschau, von Dublin bis in die Lombardei ab“, weiß Vatikanbeobachter Marco Politi. Er selbst hat ein Archiv an schauerlichen Augenzeugenberichten. Die "#MeToo-Debatte, die an die Kirchentüren klopft" bringt nun, so Politi, die klerikale Struktur ins Wanken: "Nicht nur wegen der Kindesmissbrauch Skandale, sondern auch wegen der sexuellen Manipulation vieler Frauen: die Erwachsenen, wurden seelisch unterdrückt oder eingeschüchtert von denen, die sich "in der Person Christi" zeigten.

Am Vortag des Kinderschutz-Gipfels kam es zwischen Opfern und Bischöfen auch zu lauten Tönen. Enttäuschung herrschte darüber, dass der Papst die Missbrauchsopfer nicht persönlich empfangen hat. Die Präsenz an Frauen war dabei - wie immer im Vatikan - viel zu gering.