Mindestens zwei Verletzte durch Stiche in Londoner Klinik

In einer Londoner Klinik sind mindestens zwei Menschen mit Stichen verletzt worden. Sie wĂŒrden am Tatort behandelt, teilte der London Ambulance Service am Mittwoch in der britischen Hauptstadt mit. Wie die Polizei mitteilte, schwebte eines der Opfer in Lebensgefahr, eines war weniger schwer verletzt. Ein Mann sei festgenommen worden, der sich vermutlich selbst verletzt habe und in "kritischem" Zustand sei.

Es werde kein anderer in Verbindung mit der Tat gesucht, teilte die Polizei weiter mit. Der Vorfall werde nicht als Terrorangriff eingestuft. FĂŒr Berichte, dass Patienten sich in Sicherheit bringen mussten, gab es zunĂ€chst keine BestĂ€tigung. Das Central Middlesex Hospital, das vorĂŒbergehend gesperrt worden war, öffnete wieder.