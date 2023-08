Mindestens 73 Tote bei Großbrand in Johannesburg

Ausgebrochen ist der Großbrand in der Nacht auf Donnerstag und wurde um 01:30 gemeldet. Dutzende Bewohner seien evakuiert worden, sagte Robert Mulaudzi, der Sprecher des örtlichen Rettungsdienste Mulaudzi.

Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Feuers in dem Gebäude aufhielten, blieb unklar. Es habe sich um ein illegal besetztes Gebäude gehandelt, sagte Mgcini Tshwaku, ein Beamter für Öffentliche Sicherheit der Stadt Johannesburg, dem Fernsehsender eNCA. Da es in derartigen Gebäuden keine Stromversorgung gebe, liege die Vermutung nahe, dass Kerzen oder ein Kochfeuer den Brand verursacht haben könnten, so Tshwaku. Eine genaue Untersuchung zur Ursache des Brandes gab es jedoch noch nicht.