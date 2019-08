Millionenraub: Einbruch bei Aldi-Erbin Babette Albrecht

Die Aldi-Erbin und Witwe von Berthold Albrecht, Babette Albrecht, ist einem Medienbericht zufolge kürzlich von Einbrechern ausgeraubt worden. Wie die "Bild"-Zeitung am Samstag berichtete, stiegen die Täter in der Nacht auf den vergangenen Sonntag vergangener Woche in das Haus der 60-Jährigen ein und erbeuteten Schmuck und Bargeld "im höheren zweistelligen Millionenbereich".

Wertvolle Gemälde ließen sie zurück. Die Polizei hatte dazu am vergangenen Wochenende lediglich mitgeteilt, dass in der Nacht auf Sonntag in zwei Villen im Essener Stadtteil Bredeney eingebrochen worden sei. Der oder die Täter hätten sich Zugang zu den Häusern verschafft und Gegenstände "von hohem Wert" gestohlen. Anrainer und Spaziergänger, die verdächtige Beobachtungen gemacht hätten, sollten sich bei der Polizei melden.

Nach Informationen der "Bild" handelte es sich bei einer der Villen um das Anwesen von Albrecht. Sie ist die Witwe des 2012 verstorbenen Gründersohns Berthold Albrecht.