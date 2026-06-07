Millionen-Coup in Turin: Juwelendiebe plünderten Auktionshaus

Unbekannte haben in Turin Schmuck und Luxusuhren im Wert von rund einer Million Euro aus einem Auktionshaus gestohlen. Nach Angaben der Betreiber drangen die Täter in der Nacht auf Sonntag in die Geschäftsräume des Auktionshauses Sant'Agostino ein und erbeuteten innerhalb weniger Minuten zahlreiche wertvolle Schmuckstücke und Sammleruhren. Der Einbruch ereignete sich gegen 4.20 Uhr in der zentralen Via Tassoni.

Überwachungskameras zeichneten die Tat auf. Die Täter sollen maskiert gewesen sein und mit Vorschlaghämmern sowie einem Trennschleifer Vitrinen und Sicherheitseinrichtungen zerstört haben. Der Überfall dauerte lediglich vier Minuten.