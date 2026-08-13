Powerball geknackt: Mit einem Lotto-Gewinn zum Milliardär

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Ein Lottospieler in den USA hat einen rund 1,04 Milliarden Dollar (etwa 903 Millionen Euro) schweren Lotto-Jackpot geknackt. Ein im US-Bundesstaat Illinois verkaufter Spielschein mit den Zahlen 4, 26, 66, 67, 69 und der Zusatzzahl 9 stimmte mit allen sechs am Mittwochabend (Ortszeit) gezogenen Zahlen überein, wie die Lotterie „Powerball“ am Donnerstag mitteilte. Nach Angaben der Illinois Lottery wurde er an einer Tankstelle im Ort Quincy verkauft.

Achtgrößter Jackpot in der Geschichte der Lotterie Es sei der größte Jackpot in diesem Jahr und der achtgrößte in der Geschichte der Lotterie, hieß es in der „Powerball“-Mitteilung. Der Gewinner kann wählen, ob er die volle Summe in 30 Raten über 29 Jahre ausbezahlt bekommen oder eine Einmalzahlung abzüglich eines kräftigen Abschlags erhalten will - in diesem Fall 450,5 Millionen Dollar (etwa 391 Millionen Euro). In beiden Fällen muss der Gewinn versteuert werden.