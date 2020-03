Milliardärspaar bekam ein Jahr nach Terroranschlägen Zwillinge

Der dänische Milliardär Anders Holch Povlsen und seine Frau Anne sind ein Jahr nach den Anschlägen in Sri Lanka Eltern von Zwillingen geworden. Wie die dänische Zeitung „Jyllands-Posten“ unter Berufung auf eine schriftliche Erklärung der Familie berichtete, brachte Anne Holch Povlsen am Mittwoch zwei gesunde Mädchen zur Welt.

Das Ehepaar hatte bei den Osteranschlägen 2019 drei ihrer damals vier Kinder verloren. Alma, Agnes und Alfred starben am 21. April in Colombo.