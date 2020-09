Migration: NGO-Schiff "Sea-Watch 4" im Hafen Palermos festgesetzt

Die NGO berichtete, dass ein Schiff mit mehreren Migranten an Bord vor der libyschen Küste gekentert sei. Ein Fischerboot habe 21 Personen gerettet. 33 weitere Migranten würden noch auf Hilfe warten. Laut der NGO könnten sie noch am Leben sein.

13 Migrantenboote sind inzwischen auf Lampedusa eingetroffen. 487 Personen befinden sich derzeit in der Flüchtlingseinrichtung der süditalienischen Mittelmeerinsel. Eine Frau, die während der Seefahrt ein Baby zur Welt brachte, wurden nach der Landung auf Lampedusa per Hubschrauber nach Palermo geflogen und in ein Spital eingeliefert.

21.417 Migranten sind nach Seefahrten seit Anfang 2020 in Italien eingetroffen. Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 6.543 gewesen. Migranten, die Italien erreichen, müssen sich einer zweiwöchigen Quarantäne unterziehen.