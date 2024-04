Auto raste in Geburtstagsparty und tötet zwei Kinder

Ein junges Geschwisterpaar ist in den USA ums Leben gekommen, als eine Fahrerin mit ihrem Auto in einen Bootsclub am Eriesee im US-Bundesstaat Michigan raste, in dem gerade ein Kindergeburtstag gefeiert wurde. Die Achtjährige und ihr fünf Jahre alter Bruder starben noch am Unfallort, wie mehrere US-Medien am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf die Polizei berichteten.