Mord und Vergewaltigung an junger Mutter: Mann in USA hingerichtet
Im US-Bundesstaat Florida ist ein 54-jähriger Mann wegen der Vergewaltigung und Ermordung einer jungen Mutter durch eine Giftspritze hingerichtet worden. Die Todesstrafe gegen Michael King wurde am Dienstagabend um 18.13 Uhr (Ortszeit, Mittwoch 00.13 Uhr MEZ) im Staatsgefängnis von Raiford vollstreckt, wie die Justizbehörden von Florida mitteilten. King hatte im Jahr 2008 eine 21-jährige Mutter von zwei Kindern getötet.
Es war die siebente Hinrichtung in den USA in diesem Jahr und die vierte in Florida. Seit Jahresbeginn waren außerdem im US-Bundesstaat Texas zwei Menschen und in Oklahoma ein Mensch hingerichtet worden.
Trump ist Befürworter von Todesstrafe
Im vergangenen Jahr waren in den USA 47 Menschen hingerichtet worden, die meisten seit 2009, als 52 Häftlinge hingerichtet worden waren. Die meisten Hinrichtungen fanden in Florida statt. Dort wurden 19 Todesstrafen vollstreckt. An zweiter Stelle folgten Texas, Alabama und South Carolina, wo jeweils fünf Menschen hingerichtet wurden.
Die in vielen Ländern geächtete Todesstrafe wird noch in 23 der 50 US-Bundesstaaten vollstreckt. US-Präsident Donald Trump ist ein Befürworter.
Kommentare