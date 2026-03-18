Mord und Vergewaltigung an junger Mutter: Mann in USA hingerichtet

Im US-Bundesstaat Florida ist ein 54-jähriger Mann wegen der Vergewaltigung und Ermordung einer jungen Mutter durch eine Giftspritze hingerichtet worden. Die Todesstrafe gegen Michael King wurde am Dienstagabend um 18.13 Uhr (Ortszeit, Mittwoch 00.13 Uhr MEZ) im Staatsgefängnis von Raiford vollstreckt, wie die Justizbehörden von Florida mitteilten. King hatte im Jahr 2008 eine 21-jährige Mutter von zwei Kindern getötet.

Es war die siebente Hinrichtung in den USA in diesem Jahr und die vierte in Florida. Seit Jahresbeginn waren außerdem im US-Bundesstaat Texas zwei Menschen und in Oklahoma ein Mensch hingerichtet worden.