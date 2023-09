"Der Hut ist ein Symbol f├╝r die Pers├Ânlichkeit und das Tanztalent des K├╝nstler geworden", erkl├Ąrte das franz├Âsische Auktionshaus Drouot. Er z├Ąhle zu den "bedeutenden Elementen der Musikgeschichte". Neben dem Hut wurden rund 200 anderen Musik-Devotionalien versteigert, darunter ein Notizbuch von Madonna und ein G├╝rtel von Johnny Hallyday.

Michael Jackson trug den breitkrempigen Fedora-Hut, dessen Wert auf 60.000 bis 100.000 Euro gesch├Ątzt wurde, zu Beginn des Songs "Billie Jean". Der Fedora war in den 20er-Jahren in Mode gekommen und wurde in den 50er- und 60er-Jahren gerne von Jazz- und Bluesmusikern getragen. Michael Jackson machte den Hut zu seinem Markenzeichen.