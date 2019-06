Mexikos bekanntester Rettungshund: "Frida" geht in den Ruhestand

In Mexiko ist "Frida" eine echte Berühmtheit - jetzt geht der beliebte Rettungshund in den Ruhestand. Offiziell im Dienst der Marine, hat der Labrador nach vielen Unglücken und Naturkatastrophen in den Trümmern nach Verschütteten geschnüffelt und einer Reihe Menschen das Leben gerettet. Am Montag wurde die hellbraune Hündin mit einer offiziellen Zeremonie verabschiedet.