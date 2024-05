Mexiko: Sechs Tote bei Angriff auf Bürgermeisterkandidatin

Wie die Staatsanwaltschaft im Teilstaat Chiapas mitteilte, kam es nach einer Wahlkampfveranstaltung der 28-jährigen Lucero López Maza zu einer "Konfrontation zwischen bewaffneten Zivilisten".

Tödlicher Angriff auf Kandidatin Lucero López Maza

Nach Angaben von Anwohnern war López Maza, die für das Bürgermeisteramt in der Ortschaft La Concordia kandidierte, in einem Fahrzeug unterwegs, als sie an einer Tankstelle gestoppt wurde. Nach Angaben der Polizei und der Rettungskräfte handelte es sich bei den weiteren Opfern um eine Frau und ein minderjähriges Mädchen sowie drei Männer.

Wanung: In diesem Video des Nachrichtensenders "Noticieros Televisa" werden Bilder unmittelbar nach dem Angriff gezeigt.