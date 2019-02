Mexikanischer Mann starb Obhut von US-Behörde

Leberzirrhose und Herzinsuffizienz

Der 45-Jährige war am 2. Februar von der texanischen Polizei am Grenzübergang Roma aufgegriffen worden und hatte um medizinische Hilfe gebeten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, kehrte aber kurz darauf in die Haft zurück. Am folgenden Tag wurde er erneut in ein Krankenhaus gebracht, wo Ärzte eine Leberzirrhose sowie eine Herzinsuffizienz diagnostizierten. Er starb am Dienstag.

Der stellvertretende CBP-Pressesprecher Andrew Meehan bezeichnete den Tod des Migranten als "tragisch". Die Behörde setze sich weiterhin für eine "sichere und menschliche Behandlung" derer ein, die sich in ihrer Obhut befänden.