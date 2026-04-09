Auf seinem Arbeitsweg hat ein Radfahrer in Rheine (Münsterland) einen menschlichen Schädel entdeckt. Der Körperteil wurde im Dortmund-Ems-Kanal gegen sieben Uhr morgens am 8. April vorgefunden.

Polizei untersucht Schädel Laut WDR hat der Radfahrer die Feuerwehr alarmiert und die rund 20 Einsatzkräfte bargen kurz darauf den Schädel aus dem Wasser. Die Polizei untersucht nun den Fund. Laut DPA werden die ersten Erkenntnisse erst kommende Woche erwartet.