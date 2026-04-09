Menschlicher Schädel im Wasser gefunden: Untersuchungen laufen
In Rheine hat ein Radfahrer einen grausigen Fund gemacht, nachdem er einen abgetrennten Kopf im Dortmund-Ems-Kanal gefunden hat.
Auf seinem Arbeitsweg hat ein Radfahrer in Rheine (Münsterland) einen menschlichen Schädel entdeckt. Der Körperteil wurde im Dortmund-Ems-Kanal gegen sieben Uhr morgens am 8. April vorgefunden.
Polizei untersucht Schädel
Laut WDR hat der Radfahrer die Feuerwehr alarmiert und die rund 20 Einsatzkräfte bargen kurz darauf den Schädel aus dem Wasser. Die Polizei untersucht nun den Fund. Laut DPA werden die ersten Erkenntnisse erst kommende Woche erwartet.
Nicht erster Leichenfund
Die Polizei hat bereits Mitte März im Dortmund-Ems-Kanal Leichenteile entdeckt. Diese wurden einem Mann aus Emden zugeordnet. Der 71-Jährige wurde bereits länger vermisst. Die Polizei geht nicht von Fremdverschulden aus; ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Funden besteht, ist bis dato unklar.
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