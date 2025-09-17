Ein erschreckendes Video aus Russland sorgt für Aufregung im Netz: User @Q0MT6pFmbVqynsM veröffentlichte ein X (ehemals Twitter) ein Video, das zeigt, wie ein Braunbär ein frisches Grab aufbuddelt und die Leichenteile frisst.

"Ein Bär hat auf einem Friedhof in der Region Tscheljabinsk Dutzende Gräber umgegraben und die Überreste verstorbener Russen gefressen", heißt es unter dem Video, das mehr als 89.300 Mal gesehen wurde.

In den Kommentaren fragten sich einige User und Userinnen, ob die Leichen nicht tief genug begraben wurden und deswegen der Braunbär auf die toten Personen losging. "Der Bär ist nicht schuld, es liegt in seiner Natur, Aas zu fressen. In dieser Situation muss man die Friedhofsmitarbeiter zur Rede stellen, die die Leichen nicht tief genug vergraben haben", kommentierte ein Nutzer.

Ein anderer User zweifelt die Echtheit der Aufnahme an: "Das sieht nach einer Fälschung aus. Das ist höchstwahrscheinlich Unsinn Erstens gibt es keine Grabsteine, und zweitens ist es nicht tief genug – so wird nicht begraben."