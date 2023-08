Polizei ermittelt: Leichenteile in Tiroler Bergen gefunden

Im Zuge einer Suchaktion durch die Bergrettung in alpinem Gelände in Pertisau am Tiroler Achensee sind am Freitag teils bereits skelettierte menschliche Überreste gefunden worden. Einen Tag zuvor hatte ein Wanderer angegeben, am Mittwoch im Gebiet der Seebergspitze auf Leichenteile gestoßen zu sein.

Trotz einer intensiven Suche unter Beteiligung vieler Einsatzkräfte konnte diese zunächst nicht gefunden werden, erst am Folgetag stieß man darauf.