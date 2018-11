Melbourne: Polizei stuft Messerangriff als Terror ein

Bei einem Messerangriff in der Innenstadt der australischen Millionenmetropole Melbourne ist am Freitag mindestens ein Mensch getötet worden. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei niedergeschossen. Mindestens zwei weitere Menschen wurden verletzt.

Die Polizei geht von einer terroristischen Tat aus. "Wir behandeln das jetzt als einen terroristischen Vorfall", sagte Polizeichef Graham Ashton am Freitag. Der mutmaßliche Täter, der zuvor in Melbourne mit einen Messer einen Menschen getötet und zwei weitere verletzt hatte, sei der Polizei seit längerem bekannt.

Das Verbrechen ereignete sich in einem Geschäftsviertel, in dem zahlreiche Passanten unterwegs waren.