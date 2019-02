Mehrere Tote und Verletzte bei Brand im Hauptbahnhof von Kairo

Bei einem Feuer am Hauptbahnhof von Kairo sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen mindestens 5 Menschen getötet und mehr als 20 verletzt worden.

Die Polizei ließ den Bahnhof am Ramses-Platz in der Innenstadt der ägyptischen Hauptstadt am Mittwochvormittag räumen. Die Ursache des Brands war zunächst unklar.