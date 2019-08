Mehrere Tote nach Erdrutsch in Chile

Bei einem Erdrutsch in der chilenischen Hafenstadt Valparaíso sind am Dienstag (Ortszeit) mindestens vier Menschen ums Leben gekommen und zwei Kinder verletzt worden. Die Kinder seien zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht worden und schwebten nicht in Lebensgefahr, erklärte der Bürgermeister von Valparaíso, Jorge Scharp.