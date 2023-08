Mehr Obdachlose in London: Aktivisten appellieren an Regierung

Es mangelt an bezahlbarem Wohnraum

Gründe seien der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, steigende Mieten und unterfinanzierte Hilfsorganisationen für Obdachlose.

Francesca Albanese von der Hilfsorganisation Crisis rief die britische Regierung auf, "Ursachen anzugehen statt nur Symptome zu lindern". Sie fürchtet, dass durch die hohen Lebenshaltungskosten in den kommenden Monaten noch mehr Menschen obdachlos werden.

Hohe Inflation hat Armut weiter verschärft

Hypothekenzinsen und Mieten sind in den vergangenen Jahren in Großbritannien stark angestiegen. Die Regierung von Premierminister Rishi Sunak bemüht sich zwar um eine Trendwende, die hohe Inflation hat die Armut im Vereinigten Königreich aber weiter verschärft und die ohnehin hohen Mieten in London zusätzlich in die Höhe getrieben.