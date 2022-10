Mehr als 40 Schüler nach Wespenangriff in Sri Lanka im Krankenhaus

Mindestens 42 Schüler sind am Montag nach einem Wespenangriff auf Sri Lanka in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein Schüler hatte einen Stein in ein Wespennest auf einem Baum nahe der Schule im Distrikt Vavuniya geworfen, sagte ein Spitalsmitarbeiter der dpa. Laut einem Polizeisprecherzeigten einige Schüler nach den Stichen allergische Reaktionen, einigen wurde schwindelig, weitere mussten sich übergeben oder hatten Mühe zu atmen. Der Zustand einiger Schüler sei kritisch.