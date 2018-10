Mehr als 130.000 Teilnehmer bei LGBT-Parade in Taiwan

Die Veranstaltung für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern - auf Englisch LGBT abgekürzt - gilt als größte in Asien. Die Teilnehmer forderten Unterstützung für gleichgeschlechtliche Ehen und warben für die Teilnahme an den für den 24. November angesetzten Referenden für LGBT-Fragen. In insgesamt zehn Referenden sollen die Wähler in Taiwan unter anderem über gleichgeschlechtliche Eheschließung und eine Liberalisierung des Lehrplans in Sexualfragen abstimmen.