50 Schweizer Soldaten landeten wegen Massenübelkeit im Spital

In der Schweizer Rekrutenschulung für elektronische Kriegsführung in Jassbach bei Bern wurden Donnerstag Nachmittag 50 Rekruten mit schweren Magen-Darm-Problemen in Spitäler eingeliefert. Sie wurden unter Quarantäne gestellt.

Vermutlich war kaltes Huhn Auslöser für heftiges Erbrechen und Durchfall. Aber zunächst wurde auch eine virale Infektion in Betracht gezogen. Man weiß ja nie ... Die Untersuchungen waren am Freitag noch nicht ganz abgeschlossen, aber es scheint das Huhn gewesen zu sein.

35 der 50 Soldaten sind bereits wieder fit genug und konnten zurück in die Kaserne. Bei vier ist der Zustand ernster, sie müssen noch bleiben, die restlichen Rekruten werden im Lauf des Tages entlassen.

Die Rekruten werden auch vom psychologisch-pädagogischen Dienst der Armee betreut.