Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Indien

Gerücht löst Massenpanik aus: 7 Tote in Hindu-Tempel

Die Massenpanik wurde laut den Behördenangaben durch Gerüchte ausgelöst, wonach ein Strommast auf Gläubige gestürzt sei.
17.08.2026, 09:57

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

PAKISTAN-INDIA-KASHMIR-UNREST

Bei einer Massenpanik in einem hinduistischen Tempel in Indien sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. 19 weitere Menschen wurden nach Behördenangaben vom Montag mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich im Ashok-Dham-Tempel im Bezirk Lakhisarai des ostindischen Bundesstaats Biha, wo sich eine große Menschenmenge versammelt hatte, um der Hindu-Gottheit Shiva zu huldigen.

Indien-Wahl: Regierende Hindu-Nationalisten von Premier Modi voran

Die Massenpanik wurde laut den Behördenangaben durch Gerüchte ausgelöst, wonach ein Strommast auf Gläubige gestürzt sei. In Indien kommt es bei großen Menschenansammlungen wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen immer wieder zu tödlichen Massenpaniken.

Indien: Erneut Tote bei Massenpanik unter Pilgern

Im November starben neun Menschen bei einer Massenpanik in einem Tempel im südlichen Bundesstaat Andhra Pradesh. 2024 waren 120 Menschen in Uttar Pradesh bei einer Massenpanik während einer Predigt mit tausenden Teilnehmern ums Leben gekommen.

Indien
Agenturen, best  | 

Kommentare