Indien: Erneut Tote bei Massenpanik unter Pilgern

Bei einer Massenpanik unter Pilgern an einem Bahnhof in Neu-Delhi hat es am Samstag mindestens 18 Tote gegeben.

Bei der Kumbh Mela, dem größten religiösen Fest der Welt, war es bereits Ende Jänner zu einer Massenpanik mit mindestens 30 Toten gekommen. An einem der wichtigsten Tage des Festes waren in Prayagraj zudem rund 90 weitere Menschen verletzt worden.

Der Gouverneur der Hauptstadtregion, Vinai Kumar Saxena , teilte mit, Rettungskräfte und Krankenhäuser seien in Alarmbereitschaft versetzt worden. Laut Eisenbahnminister Ashwini Vaishnaw wurden in Neu-Delhi zusätzliche Sonderzüge für die Pilgerinnen und Pilger bereitgestellt. Die Ursachen der Massenpanik würden untersucht.

Kameras installiert

Die Stadt in Nordindien liegt am Zusammenfluss des Ganges und des Yamuna. Der hinduistischen Mythologie zufolge kommt noch ein dritter, unsichtbarer Fluss hinzu, der Saraswati. Das jahrhundertealte Fest begann in diesem Jahr am 13. Jänner und dauert bis zum 26. Februar. Offiziellen Angaben zufolge liegt die Besucherzahl bereits jetzt bei rund 500 Millionen Pilgerinnen und Pilgern.

Wegen des Risikos von tödlichen Unfällen in den Menschenmassen hat die Polizei in diesem Jahr unter anderem Hunderte Kameras auf dem Festgelände sowie den Zufahrtswegen aufgestellt.

Schon in der Vergangenheit hatte es bei dem Hindu-Fest Unglücke gegeben: Im Jahr 1954 starben mehr als 400 Menschen an einem einzigen Tag des Fests. 36 Menschen wurden im Jahr 2013 zu Tode gequetscht, auch damals fand das Kumbh-Mela-Fest im nordindischen Prayagraj statt.