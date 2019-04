Masernepidemie in Los Angeles: Quarantäne für Hunderte Menschen

Wegen einer möglichen Ansteckung mit Masern stehen Hunderte Studenten und Mitarbeiter der University of California und der California State University in Los Angeles unter Quarantäne. Rund 1000 Menschen wurden Medien und Gesundheitsbeamten zufolge in den vergangenen Tagen aufgefordert, daheim zu bleiben und den Kontakt mit anderen zu meiden. Wer eine Impfung zum Schutz vor Masern nachweisen könne, dürfe sich wieder frei bewegen. Daher sinke die Zahl der Quarantänefälle kontinuierlich und stand laut Washington Post zuletzt bei rund 700.

Es handelt sich laut Los Angeles Times um eine der größten Quarantäne-Anordnungen in der Geschichte Kaliforniens. Sie könnte bis zu 21 Tage andauern, schrieb die Washington Post, und sei eine Schutzmaßnahme gegen die Verbreitung der Krankheit. Die Betroffenen sollen sich zeitgleich mit Erkrankten in einer Bücherei oder in bestimmten Klassenräumen aufgehalten haben.