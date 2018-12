Marokkos neue First Lady ist erst elf Jahre alt

Mohammed VI. (55) hat seine Hauptfrau, Prinzessin Lalla Salma, „die Mutter des Kronprinzen“, so ihr offizieller Ehrentitel, mehr oder weniger offiziell in die Verbannung geschickt. Ihre elfjährige Tochter Lalla Khadija wurde jetzt als neue First Lady präsentiert.

Das ist eine elegante Trennung auf marokkanisch, denn eine Scheidung erlaubt das Protokoll nicht.

Im April 2017 wurde das Paar beim gemeinsamen Urlaub auf Kuba zuletzt gesehen. Danach verschwand die 40-jährige Berberin Lalla Salma nach 16 Jahren Ehe von der Bildfläche. Als sich der König im Februar 2018 in Frankreich einer Herzoperation unterzog, wurde die Mutter des 15-jährigen Kronprinzen Moulay Hassan gut gelaunt in Marrakesch gesichtet. Damit tauchten die ersten Gerüchte über eine schwere Ehekrise auf.

Und dann wurde es öffentlich: Der Blog „Le Crapouillot Marocain“ beschimpfte Lalla Salma als „aggressiv, cholerisch und überheblich“. Sie rede verächtlich über andere, schüre Zank in der Königsfamilie, habe ein maßloses Ego und sei absolut fixiert auf ihre äußere Erscheinung. Ihr glamouröses Image sei ihr offenbar wichtiger, als am Bett ihres kranken Ehemanns zu wachen.

Kein marokkanisches Medium würde es wagen, solche Breitseiten auf die Königsgattin abzufeuern ohne Billigung des fülligen Regenten, der im Volksmund „M6“ heißt. Und damit war allen klar, dass Lalla Salma in die Verbannung geschickt worden war. Im Juli interviewte sie eine italienische Journalistin in Positano, Bilder einer Strandvilla mit Hubschrauberlandeplatz auf einer griechischen Insel gingen um die Welt.