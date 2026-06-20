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"Nationaler Rekord": Über sechs Tonnen Kokain beschlagnahmt
Die Marine in El Salvador hat die Drogen an Bord zweier Schmuggelboote gefunden.
Die Marine in El Salvador hat nach Angaben von Präsident Nayib Bukele über sechs Tonnen Kokain an Bord zweier Schmuggelboote im Pazifik beschlagnahmt.
Der erfolgreiche Einsatz stelle einen "neuen nationalen Rekord" auf, erklärte Bukele am Freitag (Ortszeit) auf X. Das beschlagnahmte Kokain sei rund 167 Millionen Dollar (145 Millionen Euro) wert. Sechs Menschen seien an Bord der beiden Schmuggel-Boote festgenommen worden.
"Wir führen den Kampf gegen den Drogenhandel weiterhin an Orten fort, an denen zuvor völlig ungestraft betrieben wurde", erklärte Bukele. Zentralamerikanische Länder wie El Salvador dienen häufig als Brücke für Drogentransporte aus Südamerika. Die Schmuggelware kommt größtenteils aus Kolumbien und wird in die USA gebracht.
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