"Nationaler Rekord": Über sechs Tonnen Kokain beschlagnahmt

Die Marine in El Salvador hat nach Angaben von Präsident Nayib Bukele über sechs Tonnen Kokain an Bord zweier Schmuggelboote im Pazifik beschlagnahmt.

Der erfolgreiche Einsatz stelle einen "neuen nationalen Rekord" auf, erklärte Bukele am Freitag (Ortszeit) auf X. Das beschlagnahmte Kokain sei rund 167 Millionen Dollar (145 Millionen Euro) wert. Sechs Menschen seien an Bord der beiden Schmuggel-Boote festgenommen worden.