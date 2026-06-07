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Ecuador

Großbrand am Manta-Hafen: Dutzende Boote gehen plötzlich in Flammen auf

In einem Pazifikhafen in Ecuador brach plötzlich ein Feuer aus. Dutzende Fischerboote wurden dabei zerstört.
07.06.2026, 07:12

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Zwei brennende Schiffe auf dem offenen Meer stoßen dichte schwarze Rauchwolken in den Himmel aus.

Bei einem Brand an dem wichtigen Pazifikhafen von Manta in Ecuador sind Dutzende Fischerboote zerstört worden. Zwei Menschen wurden dabei verletzt, wie die Behörde für Risikomanagement mitteilte. Die Ursache des Brandes blieb zunächst unklar. Vor dem Zwischenfall sollen nach Angaben von Zeugen auf einem der Boote Schweißarbeiten durchgeführt worden sein, wie die Feuerwehr mitteilte. Es werde ermittelt.

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Laut Behörden gingen nach vorläufigen Informationen mindestens 35 Boote am Ankerplatz des Hafens in Flammen auf. Dabei handelte es sich um kleinere und mittelgroße Fischerboote aus leicht entflammbaren Materialien wie Glasfaser. Der Brand sei unter Kontrolle gebracht worden, teilte das nationale Sekretariat für Risikomanagement mit. Auf Videos waren Flammen und schwarze Rauchsäulen zu sehen, die aus dem Wasser aufstiegen.

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