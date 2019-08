Mann wendet nach tödlichem Geisterfahrer-Unfall selbst in Rettungsgasse

Rettungsgassen sind dazu gedacht, Rettungskräfte schneller und einfacher an einen Unfallort vordringen zu lassen. Sie sind sicher nicht dafür gedacht, um dem Stau in die entgegengesetzte Richtung zu entkommen. Genau so ein Fall von rücksichtslosem Verhalten sorgt nun aber in Deutschland für Aufsehen.

Der Fahrer eines weißen Audis wendete im Stau bei Dortmund stehend kurzerhand sein Fahrzeug, um bei der nächsten Autobahnausfahrt dem Stau zu entkommen. Ausgerechnet der Pressesprecher der Feuerwehr Dortmund, der zwar nicht im Dienst, dafür aber in Stau vor dem Unfall stand, konnte den Mann gerade noch fotografieren. Das Foto geistert seitdem durch die deutschen Medien.