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Von Baum erschlagen: Mann (20) stirbt beim Wandern
Bei einem Wanderausflug in der Schweiz wurde ein 20-Jähriger von einem umfallenden Baum getötet. Zwei weitere Menschen wurden verletzt.
Beim Schweizer Schwarzsee im Bereich des Seeweidbach-Wasserfalls hat sich ein tragischer Unfall ereignet. Ein Baum stürzte auf eine Wandergruppe, ein Mann ist dabei verstorben.
20-Jähriger stirbt am Unfallort
Wie 20 Minuten berichtet, wurde die Polizei gegen 14:30 Uhr kontaktiert. Ein 20-jähriger Wanderer wurde trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch am Unfallort für tot erklärt, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.
Vater (42) und Sohn (7) verletzt
Dabei handelte es sich um einen 42-jährigen Vater und seinen siebenjährigen Sohn aus dem Kanton Freiburg. Die beiden wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Wasserfall ist bis dato aus Sicherheitsgründen gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam und warum sich der Baum gelöst hatte, wird untersucht.
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