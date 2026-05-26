Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Schweiz

Von Baum erschlagen: Mann (20) stirbt beim Wandern

Bei einem Wanderausflug in der Schweiz wurde ein 20-Jähriger von einem umfallenden Baum getötet. Zwei weitere Menschen wurden verletzt.
26.05.2026, 14:24

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Pärchen wandert

Beim Schweizer Schwarzsee im Bereich des Seeweidbach-Wasserfalls hat sich ein tragischer Unfall ereignet. Ein Baum stürzte auf eine Wandergruppe, ein Mann ist dabei verstorben. 

Vermisste Wanderin nach Suchaktion in Vorarlberg tot aufgefunden

20-Jähriger stirbt am Unfallort

Wie 20 Minuten berichtet, wurde die Polizei gegen 14:30 Uhr kontaktiert. Ein 20-jähriger Wanderer wurde trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch am Unfallort für tot erklärt, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. 

Hilfe kam 6 Stunden zu spät: Frau (†21) erfriert während Wanderung

Vater (42) und Sohn (7) verletzt

Dabei handelte es sich um einen 42-jährigen Vater und seinen siebenjährigen Sohn aus dem Kanton Freiburg. Die beiden wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Wasserfall ist bis dato aus Sicherheitsgründen gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam und warum sich der Baum gelöst hatte, wird untersucht. 

Schweiz
kurier.at, seta  | 

Kommentare