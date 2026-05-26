Beim Schweizer Schwarzsee im Bereich des Seeweidbach-Wasserfalls hat sich ein tragischer Unfall ereignet. Ein Baum stürzte auf eine Wandergruppe, ein Mann ist dabei verstorben.

20-Jähriger stirbt am Unfallort Wie 20 Minuten berichtet, wurde die Polizei gegen 14:30 Uhr kontaktiert. Ein 20-jähriger Wanderer wurde trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch am Unfallort für tot erklärt, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.