Vermisste Wanderin nach Suchaktion in Vorarlberg tot aufgefunden

Eine 57-jährige Wanderin, nach der seit Sonntag im Montafon intensiv gesucht worden war, ist am Dienstagvormittag von den Suchmannschaften im Bereich Partenen-Hochzug (Bezirk Bludenz) tot aufgefunden worden. Sie dürfte sich verstiegen haben und im steilen, felsdurchsetzten Gelände 300 Meter weit abgestürzt sein, wobei sie tödliche Verletzungen erlitt, berichtete die Polizei.

Kein Fremdverschulden

Die Spurensicherung der Kriminalpolizei ergab keine Hinweise auf Fremdverschulden. Die Frau war am Sonntagvormittag allein zu einer Wanderung im Bereich Wiegensee/Tafamunt bei Partenen aufgebrochen. Am Sonntagnachmittag konnte sie von ihrer Familie telefonisch nicht erreicht werden. Als bis in die Abendstunden kein Kontakt zustande kam, erstatteten die Angehörigen Abgängigkeitsanzeige.