Mann nach 48 Jahren Haft für unschuldig erklärt

Nach mehr als 48 Jahren im Gefängnis ist im US-Staat Oklahoma ein irrtümlich wegen Mordes verurteilter Mann für unschuldig erklärt worden. Der 71-jährige Glynn Simmons ist damit nach Angaben des Projekts The National Registry of Exonerations der Häftling, der in der US-Geschichte am längsten unschuldig hinter Gittern saß, bevor er freigesprochen wurde. Der Afroamerikaner war bereits im Juli nach genau 48 Jahren, einem Monat und 18 Tagen im Gefängnis freigekommen.

Richterin Amy Palumbo hatte damals Simmons Verurteilung aufgehoben. Am Dienstag erfolgte der offizielle Freispruch, wie am Mittwoch bekannt wurde. "Auf diesen Tag haben wir lange, lange gewartet", sagte Simmons im Anschluss. "Wir können endlich sagen, dass Gerechtigkeit geübt wurde."