Mann soll Kind vor fahrenden Zug gestoßen haben: Achtjähriger starb

Ein Mann soll am Hauptbahnhof von Frankfurt am Main am Montag einen achtjährigen Burschen vor einen einfahrenden ICE gestoßen haben. Das Kind wurde von dem Zug erfasst und getötet, wie die Polizei mitteilte. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Der Mann soll auch die Mutter des Kindes ins Gleisbett gestoßen haben. Die 40-Jährige habe sich aber retten können. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.

Das Kind wurde laut Polizei von einem einfahrenden ICE erfasst und erlitt tödliche Verletzungen. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, wurde später außerhalb des Bahnhofs mithilfe von Passanten festgenommen. Am Hauptbahnhof sei es zu einem "massiven Polizeieinsatz" gekommen, sagte eine Behördensprecherin.

Das Motiv sei noch völlig unklar. Eine Beziehung zwischen dem Mann und den Opfern soll es nach derzeitigem Stand nicht geben.