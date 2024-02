Mann mit abgetrenntem Penis gefunden: Genital und Tatwaffe fehlen

Ein zwischenzeitlich in Lebensgefahr schwebender Mann mit abgetrenntem Genital gibt der deutschen Polizei im nordrhein-westfälischen Herne Rätsel auf. Der 66-Jährige war in der Nacht auf Dienstag lebensbedrohlich verletzt in seinem Haus in der Ruhrgebietsstadt gefunden worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Polizei und Staatsanwaltschaft hoffen nun auf Zeugenhinweise.