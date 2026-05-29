Insgesamt 42.970 Euro: Mann gewinnt an seinem Geburtstag im Lotto
Ein US-Amerikaner hat bei seinem letzten Lottospiel besondere Zahlen verwendet, die für ihn eine wichtige Bedeutung haben. Der Mann vertraute auf die Zahlenkombination „520“, die für sein Geburtsdatum (20. Mai) stehen. Damit konnte er profitieren und 50.000 US-Dollar (circa 42.970 Euro) gewinnen.
Mann gewann bereits zuvor 50.000 US-Dollar
Laut einer Presseaussendung der Ohio Lottery hat der Mann, der Antwan heißt, 50.000 US-Dollar mit einem Rubbellos an seinem Geburtstag (20. Mai) gewonnen. Doch bereits zuvor hat sich das Glücksspiel mit seinen Geburtszahlen ausgezahlt: Im November 2025 konnte er 50.000 US-Dollar gewinnen, im März 2026 noch einmal 10.000 US-Dollar.
- Seine Glückssträhne setzte sich im Mai fort, als er fünf Rubbellose kaufte. Vier der Lose hatten Gewinnerbeträge zwischen 20 und 50 US-Dollar.
- Er konnte nicht glauben, dass er immer wieder gewann, also kaufte er noch ein weiteres Rubbellos. Dann offenbarte sich die ultimative Überraschung: Nur ein halbes Jahr nachdem er 50.000 US-Dollar gewonnen hatte, konnte er erneut dieselbe Summe abstauben.
Lottospieler will Kreuzfahrt machen
Nach Abzug der staatlichen und bundesstaatlichen Steuern erhält Antwan 36.625 US-Dollar (circa 31.460 Euro). Der Glückspilz plant, das Geld für einige Renovierungen an seinem Haus und seinen Friseursalon vorzunehmen. Zudem möchte er mit seiner Frau eine Kreuzfahrt machen.
Auf die Frage, wie er sich fühlt, so oft zu gewinnen, sagte er: „Man kann nur gewinnen, wenn man spielt. Und ich werde weiterspielen.“ Tatsächlich hat er seit seinem letzten großen Gewinn vier weitere Rubbellose der Lotterie gekauft und insgesamt 350 US-Dollar gewonnen.
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