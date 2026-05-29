Ein US-Amerikaner hat bei seinem letzten Lottospiel besondere Zahlen verwendet, die für ihn eine wichtige Bedeutung haben. Der Mann vertraute auf die Zahlenkombination „520“ , die für sein Geburtsdatum (20. Mai) stehen. Damit konnte er profitieren und 50.000 US-Dollar (circa 42.970 Euro) gewinnen.

Laut einer Presseaussendung der Ohio Lottery hat der Mann, der Antwan heißt, 50.000 US-Dollar mit einem Rubbellos an seinem Geburtstag (20. Mai) gewonnen. Doch bereits zuvor hat sich das Glücksspiel mit seinen Geburtszahlen ausgezahlt: Im November 2025 konnte er 50.000 US-Dollar gewinnen, im März 2026 noch einmal 10.000 US-Dollar.

Lottospieler will Kreuzfahrt machen

Nach Abzug der staatlichen und bundesstaatlichen Steuern erhält Antwan 36.625 US-Dollar (circa 31.460 Euro). Der Glückspilz plant, das Geld für einige Renovierungen an seinem Haus und seinen Friseursalon vorzunehmen. Zudem möchte er mit seiner Frau eine Kreuzfahrt machen.

Auf die Frage, wie er sich fühlt, so oft zu gewinnen, sagte er: „Man kann nur gewinnen, wenn man spielt. Und ich werde weiterspielen.“ Tatsächlich hat er seit seinem letzten großen Gewinn vier weitere Rubbellose der Lotterie gekauft und insgesamt 350 US-Dollar gewonnen.