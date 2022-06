Mann bei Frisbee-Suche von Alligator getötet

Ein Mann ist in einem See im John S. Taylor Park in Largo, Florida, mutmaßlich beim Frisbee-Suchen von einem Alligator getötet und verstümmelt worden. Die Leiche des 47-jährigen Sean Thomas McGuinness sei am Ufer gefunden worden, teilten die Behörden mit.

Der Mann war im Park bekannt, er suchte trotz Schwimmverbots-Schildern in den Gewässern neben einer Sportanlage nach Frisbees, um sie zu verkaufen.