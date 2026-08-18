Mallorca und Ibiza: Zwei Kinder (2 und 4) bewusstlos aus Pools gezogen
Spanischen Medienberichten zufolge kam es am Montagvormittag, dem 17. August, zu zwei ähnlichen Fällen von Beinahe-Ertrinken auf den Balearen: Ein vierjähriger Bub wurde auf Mallorca und ein zweijähriges Mädchen auf Ibiza bewusstlos aus einem Pool gezogen und ins Krankenhaus gebracht.
Rettungsschwimmer zieht Bub (4) aus Pool
Nach Angaben der Nachrichtenagentur Europa Press ging der erste Notruf gegen 9:55 Uhr ein. Ein vierjähriger britischer Bub sei im Swimmingpool des Jachtklubs von Port Pollenca beinahe ertrunken. Wie das Mallorca Magazin berichtet, entdeckte ein Rettungsschwimmer den Vierjährigen im Becken und schritt umgehend ein. Nachdem er ihn aus dem Wasser gezogen hatte, begann er sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen.
Kurze Zeit später trafen zwei Rettungswagen ein und die Einsatzkräfte übernahmen die Reanimation, bevor das Kind in die Notaufnahme gebracht wurde. Das Kind konnte zwar stabilisiert werden, sein Zustand blieb jedoch ernst.
Der britische Bub war gemeinsam mit seinen Eltern auf Mallorca im Urlaub. Details dazu, wie es zu dem Badeunfall in dem Segel- und Bootsclub kam, wurden nicht bekanntgegeben.
Ähnlicher Vorfall auf Ibiza: Zweijährige trieb bewusstlos im Wasser
Nur kurze Zeit später, gegen 11:15 Uhr, ereignete sich in Cala Tarida auf Ibiza ein ähnlicher Unfall: Bademeister entdeckten ein zweijähriges Kind, das bewusstlos im Wasser eines Hotelpools trieb. Das Mädchen aus Frankreich war gemeinsam mit seinen Eltern auf der Insel im Urlaub.
Rettungsschwimmer holten die Zweijährige aus dem Wasser und begannen mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung, bis die Sanitäter eintrafen und übernahmen. Das Mädchen wurde in kritischem Zustand in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Medienberichten zufolge verbesserte sich der Zustand des Kindes im Laufe des Tages.
Kommentare