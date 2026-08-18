Spanischen Medienberichten zufolge kam es am Montagvormittag, dem 17. August, zu zwei ähnlichen Fällen von Beinahe-Ertrinken auf den Balearen: Ein vierjähriger Bub wurde auf Mallorca und ein zweijähriges Mädchen auf Ibiza bewusstlos aus einem Pool gezogen und ins Krankenhaus gebracht.

Rettungsschwimmer zieht Bub (4) aus Pool Nach Angaben der Nachrichtenagentur Europa Press ging der erste Notruf gegen 9:55 Uhr ein. Ein vierjähriger britischer Bub sei im Swimmingpool des Jachtklubs von Port Pollenca beinahe ertrunken. Wie das Mallorca Magazin berichtet, entdeckte ein Rettungsschwimmer den Vierjährigen im Becken und schritt umgehend ein. Nachdem er ihn aus dem Wasser gezogen hatte, begann er sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Kurze Zeit später trafen zwei Rettungswagen ein und die Einsatzkräfte übernahmen die Reanimation, bevor das Kind in die Notaufnahme gebracht wurde. Das Kind konnte zwar stabilisiert werden, sein Zustand blieb jedoch ernst.

Der britische Bub war gemeinsam mit seinen Eltern auf Mallorca im Urlaub. Details dazu, wie es zu dem Badeunfall in dem Segel- und Bootsclub kam, wurden nicht bekanntgegeben.