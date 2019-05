Maibaum erschlug 17-Jährigen in der Slowakei

Bei dem Versuch seiner Freundin eine Freude zu machen, ist ein Jugendlicher in der Slowakei gestorben. Beim Aufstellen eines Maibaums ist ein 17-Jähriger von dem umstürzenden Stamm erschlagen worden. Wie die Polizei auf ihrer Facebook-Seite mitteilte, ereignete sich das Unglück in der Nacht auf Mittwoch in der Gemeinde Brezovica im Norden des Landes.

Junge Männer wollten Freundinnen überraschen

Die Mutter des Opfers berichtete in den Mittwochabendnachrichten des TV-Senders Markiza, ihr Sohn habe gemeinsam mit Gleichaltrigen in der Nacht mehrere Maibäume vor Privathäusern aufgestellt. Damit wollten die jungen Männer ihre darin wohnenden Freundinnen überraschen. Vor einem der Häuser sei es dann aber zu dem Unglück gekommen. Die Polizei gab an, die Schuldfrage werde noch untersucht.